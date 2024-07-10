ماندو العدل يبدأ تصوير فيلم "بنات الباشا" خارج البلاد

كشفت مصادر مقربة من المخرج ماندو العدل عن انتهاءه من تحضيراته لفيلم جديد يحمل اسم "بنات الباشا" الذي عمل على التحضير له منذ أكثر من عام مضي.

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"من المقرر أن يبدأ المخرج ماندو العدل التصوير خلال الأيام المقبلة وذلك خارج البلاد ومن المقرر أن يكون الفيلم مختلف ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن، وهو من تأليف محمد هشام عبية".

جار التعاقد مع نجوم الفن من أبطال وبطلات، وسيكون التعاون بين النجوم مفاجأة، وماخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته.