قائمة بأسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 بعد اعتماد النتيجة رسميًا

اوائل الدبلومات الفنية 2024.. ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عبر محرك البحث جوجل، تزامنا مع اعتماد النتيجة منذ قليل، بنسبة نجاح 70.9٪.

أوائل الدبلومات الفنية 2024

ونشرت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، أسماء وصور أوائل الجمهورية بنتيجة الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤، الذي اجمالي عددهم، بلغ ٢٦ طالب وطالبة.

وجاءت خريطة توزيع الأوائل علي الجمهورية وفقا للمحافظات، موضحة ان عدد الاوائل كالتالي:

- محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب.

- محافظة السويس عدد (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد (١) طالبة

- محافظة البحيرة عدد (٢) طالبة

-محافظة المنوفية عدد (١) طالبة

-محافظة الوادى الجديد عدد (٢) طالبة

- محافظة الجيزة عدد (٢) طالبة

- محافظة الشرقية عدد (٢) طالبة

-محافظة بورسعيد عدد (٢) طالبة

- محافظة دمياط عدد (٢) طالبة

- محافظة البحر الأحمر عدد (١) طالب

- محافظة الدقهلية عدد (١) طالبة

- محافظة أسيوط عدد (٢) طالب وطالبة.

إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

بنسبة نجاح 70.9%، اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

نسب نجاح الدبلومات الفنية 2024

وفى نظام ٥ سنوات حضر عدد (٢١٥٧٧) طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸،۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات - عام- حضر عدد ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩،٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر عدد ٣٠١٥ طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر عدد ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧،٨٤ ٪؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

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