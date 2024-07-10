الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماية المستهلك" يشن حملة مُوسعة بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل  جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث على التوالي بمنطقتي (  مدينة نصر –  مصر الجديدة  ) بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة علي الأسواق ومحال التجزئة  لبيع السلع الغذائية من ( السلاسل التجارية – محال البقالة  - محال العطارة)، والتي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

وراجعت الحملة جميع الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي  ومُطابقته لما هو مُعلن عنه على كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة  استقرار في السياسات النقدية.

ونبهت على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها  من ( عدم الإعلان عن الأسعار  -  البيع بأزيد من السعر المٌُعلن )، بضرورة توفيق الأوضاع  للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري  من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه  المخالفات.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة  الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي إنخفاض  الأسعار. 

وشدد السجيني على حلقات التداول والموزعين والبائعين،  بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم  التنبيه علي بعض المنشآت التجارية  بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيدًا من الإنخفاضات.

وأشار في هذا الصدد - إلي أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية  المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد علي إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها.

IMG-20240710-WA0014
IMG-20240710-WA0014
IMG-20240710-WA0007
IMG-20240710-WA0007
IMG-20240710-WA0013
IMG-20240710-WA0013
IMG-20240710-WA0012
IMG-20240710-WA0012
IMG-20240710-WA0010
IMG-20240710-WA0010
IMG-20240710-WA0008
IMG-20240710-WA0008
IMG-20240710-WA0009
IMG-20240710-WA0009
IMG-20240710-WA0003
IMG-20240710-WA0003
جهاز حماية المستهلك الرقابية مدينة نصر مصر الجديدة محال التجزئة لبيع السلع الغذائية للبيع للمستهلك النهائي الأسعار

مواد متعلقة

محافظ بنى سويف لـ"الدستور": نحن بصدد إنشاء مركز لتنمية المهارات اليدوية والتراثية

أبرز استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر المبارك

بعد نقل مقاليد الحكم للعاصمة الإدارية.. كيف ستصبح القاهرة العاصمة التاريخية والثقافية؟

مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس الماضى

الحكومة تستعد للعيد.. رقابة على الأسواق فى إجازة "الفطر" وطوارئ فى الوزارات الخدمية

رئيس الوزراء: هناك موجة انخفاضات أخرى فى الأسعار بعد عيد الفطر

كيف أسهمت معارض «أهلًا رمضان» فى تراجع الأسعار بصورة كبيرة?

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع التجار والمصنعين لضبط أسعار السلع فى الأسواق

الأكثر قراءة

هل شهدت ابنة شيرين عبدالوهاب ضد والدتها فى «أزمة حبيب»؟ (خاص)

حزب الوفد يقرر فصل سفير نور وعبدالوهاب محفوظ على خلفية فيديو تجارة الآثار.. عاجل

برقم الجلوس أو الاسم.. طُرق استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام 3و5 سنوات

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس وأسماء الأوائل

بالمجان.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

قواعد بناء الجمهورية الجديدة (4)

لواء.حمدى البطران

الحياة الكريمة

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى والانتخابات الرئاسية فى المكسيك

خالد حريب

الحكومة الجديدة وهيئة تعاونيات الإسكان

محمد عبدالعزيز

حفل جوائز الصحافة.. دليل على رؤية جديدة

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

صور

وسط حالة من الأمل والترقب.. لحظات خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الجبر والهندسة

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق مفاوضات تبادل المحتجزين الإسرائيليين فى الدوحة

هاليفى: نمارس ضغطًا عسكريًا فى غزة ونستهدف قادة حماس حتى نستعيد المحتجزين

الإعلام العبرى يكشف ذعر "نتنياهو" من التوقف فى أوروبا خلال رحلته لأمريكا