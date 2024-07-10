الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة الحرف اليدوية تستعرض مشاكل القطاع مع نائب رئيس الوزراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرضت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المشكلات والمعوقات التي تقف أمام الصناعة خلال الفترة الماضية.

والتقت الغرفة في وقت سابق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، حيث عرضت سبل تطوير القطاع وحل المشاكل في وفق رؤية وخطط موضوعية.

وقال حماد العادلي رئيس الغرفة إن اللقاء الذي جاء بمشاركة الغرفة في اجتماع اتحاد الصناعات ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية استعرضت فيه الغرفة عدة محاور لدعم التمويل وتوفير حلول عاجلة للقطاع.

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القطاع الصناعي

وأشار العادلي إلى أن القطاع الصناعي لديه تفاؤل كبير فيما يخص تولي الوزير ملف الصناعة لأسبقية النجاح داخل وزارة النقل، وهو مايعزز حل مشاكل القطاع في أقرب وقت ممكن ووفق توجة الدولة.

غرفه الحرف اليدوية رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية حماد العادلي اتحاد الصناعات التمويل

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