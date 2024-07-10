غرفة الحرف اليدوية تستعرض مشاكل القطاع مع نائب رئيس الوزراء

استعرضت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المشكلات والمعوقات التي تقف أمام الصناعة خلال الفترة الماضية.

والتقت الغرفة في وقت سابق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، حيث عرضت سبل تطوير القطاع وحل المشاكل في وفق رؤية وخطط موضوعية.

وقال حماد العادلي رئيس الغرفة إن اللقاء الذي جاء بمشاركة الغرفة في اجتماع اتحاد الصناعات ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية استعرضت فيه الغرفة عدة محاور لدعم التمويل وتوفير حلول عاجلة للقطاع.

القطاع الصناعي

وأشار العادلي إلى أن القطاع الصناعي لديه تفاؤل كبير فيما يخص تولي الوزير ملف الصناعة لأسبقية النجاح داخل وزارة النقل، وهو مايعزز حل مشاكل القطاع في أقرب وقت ممكن ووفق توجة الدولة.