تفاصيل ورشة الدراسات السينمائية المتخصصة بقصر ثقافة الأنفوشي

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة دورة تدريبية للدراسات السينمائية المتخصصة ضمن مشروع "ابدأ حلمك" السينمائي، في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بدءًا من الخميس المقبل ضمن برامج وزارة الثقافة.

موعد ورشة قصور الثقافة في مجال الدراسات السينمائية المتخصصة بـ الإسكندرية

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، التمثيل، والإخراج، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين منهم الدكتور أشرف محمد، الدكتور أشرف راجح، الدكتور ضياء الدين جابر، مدير التصوير الدكتور حسين بكر، السيناريست عصام حلمي، والمونتير حسام المحفوظي، وغيرهم.

الورشة تقدمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، مجانا للرواد وتستمر حتى ٦ أغسطس المقبل، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ويتاح التسجيل بالدورة التدريبية بدءا من اليوم الأربعاء 10 يوليو وحتى تاريخ الانعقاد.

وتأتي فعاليات الورشة التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

احتفاءً بمسيرة الكاتب أبو الحسن سلام ضمن برنامج "العودة إلى الجذور

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي لقاء أدبيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفاء بمسيرة الكاتب والناقد د.أبو الحسن سلام ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، مساء أمس، في سياق خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر الذين قدموا عطاءات مهمة في حقلي الثقافة والإبداع.

شارك في اللقاء كل من النقاد، د.جمال ياقوت، الدكتور مدحت عيسى، والشاعر يسري حسان، ولفيف من الشعراء والأدباء والمثقفين، وبحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

وتناول اللقاء السيرة الذاتية للكاتب الكبير وتجربته الإبداعية، وتاريخه الثري في مجال المسرح، فضلاً عن دوره الكبير في إثراء الحياة الثقافية، من خلال عمله الأكاديمي بجامعة الإسكندرية ومشاركاته الفعالة في المهرجانات المسرحية الهامة داخل مصر وخارجها.