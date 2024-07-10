الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة ظهور الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024، وذلك عبر بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة ويمكن الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني. 

رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024

اتبع الخطوات التالية، للوصول لـ نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024:  

  • الدخول إلى بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هنا.
  • اختيار النوعية، (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)
  • كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة.
  • الضغط على عرض النتيجة.

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موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024، إن وزير التربية والتعيلم  التعليم الفني، اكد ان إعلان النتيجة بعد اعتمادها مباشرة  لجميع الشعب “زراعي، فندقي، صناعي، تجاري”، وكافة الأنظمة الثلاث سنوات والخمس سنوات، بالاضافة لنظام  التعليم والتدريب المزدوج، والدراسة بنظام الاعداد المهني، كذلك نظام التكنولوجيا التطبيقية، خلال الساعات المقبلة من خلال مؤتمر صحفي رسميا.

وبحسب المصادر، فمن المقرر عقد المؤتمر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ويتم خلال المؤتمر التواصل مع أوائل الطلاب في جميع الشعب، بالاضافة لإعلان نسبة النجاح في كل تخصص ونظام، حسبما ذكرت المصادر.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأدى الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للعام الدراسي الحالي 2024،  بلغ نحو 815 ألف طالب وطالبة، بمختلف الشعب، بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقيةالحديثة 

وبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية نحو 376 مادة، بينما  بلع عدد مواد الامتحانات التحريرية نحو 1220 مادة، أما عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية فبلغ نحو 42 مادة، وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية نحو 55 مادة

رابع ا الضغط على عرض النتيجة وزارة التربية تيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس الثانوية الزراعية نسبة النجاح المصادر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 رابط نتيجة الثانوية الزراعية

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