الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء وائل ربيع: الخلاف الرئيسى بين نتنياهو ووزير دفاعه سببه تجنيد "الحريديم"

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الخلاف الرئيسي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت سببه تجنيد "الحريديم"، فهذه رغبة جالانت منذ البداية، كما أن رئيس الأركان طلب من الحكومة 3000 جندي احتياطي من "الحريديم".

وأضاف ربيع، خلال حديثه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن الحريديم هم الدينيين المتشديين من اليهود، ويتواجد أغلبيتهم في الضفة الغربية، موضحًا أنهم يرفضون التجنيد بادعاء أنهم ضمن المدارس التي تدرس التوراة، ويجب الحفاظ عليهم بعيدا عن الجيش الإسرائيلي، وهذا هو الخلاف بين بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

اللواء وائل ربيع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يوآف جالانت الحريديم الضفة الغربية في المساء مع قصواء

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