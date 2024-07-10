اللواء وائل ربيع: صواريخ حزب الله تمنع جيش الاحتلال من التصعيد (فيديو)

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل تتوخى الحذر من تنفيذ أي عمليات على الجبهة اللبنانية، حتى لو كانت محدودة، نظرًا لقدرة صواريخ حزب الله الدقيقة على التصويب على أهداف بعيدة المدى، وهذا التحذير يأتي استنادًا إلى التقارير الإسرائيلية نفسها.

وأضاف ربيع، خلال حديثه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن حزب الله قد بعث رسالة إلى إسرائيل تؤكد قدرته على الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية في العمق الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر، يتحسب الجيش الإسرائيلي من التصعيد، مما يجعله يستهدف أهدافًا معينة، وفي المقابل، يتم الرد على أهداف عسكرية في الشمال الإسرائيلي من قبل الجانب اللبناني.

وأوضح أنه بالرغم من التحسب من الجانبين، يبدو أن الجانب الإسرائيلي لا يرغب في توريط نفسه في عمليات قد تستنزف قواته، ومن الشواهد الموجودة، يبدو أن إسرائيل غير قادرة على فتح جبهتين في نفس الوقت.

وأشار اللواء ربيع إلى تطور قدرات حماس العسكرية، حيث بلغت قدرتها الصاروخية على ضرب أهداف بعيدة في تل أبيب ومناطق أخرى، وبالرغم من ذلك، فشلت إسرائيل في تحقيق جميع أهدافها في الحرب على قطاع غزة، حيث لم تحقق الاحتلال ولم تقضي على قادة حماس ولم تحرر الرهائن.