الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العميد طارق العكارى: الجيش الإسرائيلى منهك.. والقبة الحديدية تثبت فشلها (فيديو)

القبة الحديدية الإسرائيلية
القبة الحديدية الإسرائيلية

أكد العميد طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، أن طرف الحرب الإسرائيلي على غزة يعاني من خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تكون خاسرة على المدى القصير، ولكن الخسائر ستكون أكبر على المدى البعيد.

وأوضح العكاري، خلال حديثه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن هناك عشوائية وانقسامًا سياسيًا داخل الوسط الإسرائيلي، وهذا أمر واضح وجلي، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا حاسمًا في إجراء المفاوضات والعمل على تحقيق السلام وحل الدولتين، ورغم التهديدات الأمريكية بعدم دعم إسرائيل في فتح جبهة مع لبنان، إلا أنها لن تتجرأ على ذلك.

وأوضح أن القبة الحديدية، التي تستخدمها إسرائيل للدفاع عن نفسها، أثبتت فشلها، وأن الجيش الإسرائيلي يعاني من إرهاق ولا يستطيع فتح جبهة مع جنوب لبنان.

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