اللواء أسامة كبير: إسرائيل تسعى لتدمير قطاع غزة من أجل 120 أسيرًا

تحدث اللواء أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، عن الوضع في قطاع غزة والتوترات الإقليمية، موضحًا أن إسرائيل لا تسعى للدخول في مدد أطول للحرب، كما يعتبر الوضع الحالي منهكًا ويؤثر عليها كليًا.

وأشار كبير، خلال حديثه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، إلى أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المفاوضات ووقف إطلاق النار، موضحًا أنه في حال توقف الحرب في غزة، سيتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمساءلات قانونية، وهذا يجعله ملزمًا بمتابعة أهدافه حتى يحققها.

وأوضح أن إسرائيل غير قادرة على خوض حرب مطولة، وأن الجيش لا يستطيع تحقيق أهداف الحكومة، مشيرًا إلى أن نسبة تقريبية تصل إلى 60% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب.