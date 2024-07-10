خبير عسكرى: تغييرات فى تكتيكات إسرائيل العسكرية وانقسام حول الحرب على غزة

أكد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، أن الجانب الإسرائيلي قد غيّر تكتيكاته العسكرية خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت في تنفيذ عمليات نزوح من الشمال إلى الجنوب والعكس، وذلك بشكل ممنهج بهدف تحقيق أهدافها.

وأضاف عبد المنعم، خلال حديثه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن هناك انقسامًا واضحًا في الحكومة الإسرائيلية وبين الشعب بشأن استمرار الحرب على غزة، كما يظهر أن أكثر من 50% من الإسرائيليين يؤيدون تسليم المختطفين وإنهاء الحرب، بينما يرغب المتطرفون في استمرار التصعيد.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أوضح أن هناك تباينا في الآراء، حيث يوجد جزء يؤيد استمرار رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، في حين يعارض جزء آخر هذا الرأي.