الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن يمنح أمين الناتو أعلى وسام مدنى أمريكى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قلّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بـ"وسام الحرية" تقديرًا لخدماته في قيادة الحلف.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، منح بايدن وسام الحرية الرئاسي لأمين حلف شمال الأطلسي ينس، في إعلان مفاجئ خلال اختتام تصريحاته في قمة الناتو.

ويُعد وسام الحرية الرئاسي الذي يتم تقديمه سنويًا هو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، ويتم منحه للأفراد الذين قدموا مساهمات نموذجية في ازدهار الولايات المتحدة الأمريكية أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غيرها من المساعي المجتمعية.

وتأتي الجائزة في الوقت الذي قاد فيه ستولتنبرج الناتو خلال فترة مضطربة وسط حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن دعم الناتو لأوكرانيا له كلفته ومخاطره، مشيرًا إلى أن انتصار روسيا في كييف سيشجع الصين وكوريا الشمالية وإيران فكلهم يريدون فشل الحلف.

جاء ذلك خلال حديثه في بداية قمة تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أكد ستولتنبرج، أن نتائج الحرب في أوكرانيا ستشكل الأمن العالمي لعقود قادمة، موضحًا أن التحالف العابر للأطلسي ناتج عن قرارات صعبة وخيارات مدروسة.

وحث ستولتنبرج قادة التحالف الأمني ​​عبر الأطلسي على الحفاظ على الدعم لأوكرانيا وسط حربها المستمرة ضد روسيا، لافتًا “لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة”.

وأشار “التكلفة الأكبر والمخاطر الأكبر ستكون إذا فازت روسيا في أوكرانيا ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.

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