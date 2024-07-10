خبير عسكرى: نتنياهو يخشى توريط نفسه بشأن إيقاف الحرب ومساءلته

أثنى اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، على دور مصر في القضية الفلسطينية والحرب على غزة، مؤكدًا أن جهود مصر ليست جديدة، بل تمتد منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

وأضاف عبد المحسن، خلال حديثه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن مصر تسعى لتحقيق مجموعة من الثوابت، بما في ذلك وقف إطلاق النار ورفض عمليات القتل الممنهج للشعب الفلسطيني، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وأوضح أنه في إطار جهودها، قدمت مصر اقتراحًا لإجراء صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين الجانبين، مشيرًا إلى تعنت إسرائيل الذي عرقل مفاوضات السلام، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد توريط نفسه بشأن إيقاف الحرب ومساءلته عما حدث.