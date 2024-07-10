عاجل.. بعد هجوم صاروخى لحزب الله.. غارات جوية إسرائيلية على بعلبك اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع سلسلة غارات جوية إسرائيلية على منطقة النبي شيت شمال شرق قضاء بعلبك.

وتأتي الغارات المذكورة في أعقاب إطلاق حزب الله صاروخا قاتلا على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وسقط الصاروخ القادم من لبنان وأطلقه حزب الله على سيارة في هضبة الجولان بسوريا، مما أدى إلى مصرع شخصين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن هناك إصابتان خطيرتان للغاية وتفحم مركبة؛ جراء سقوط صاروخ على الجولان السوري المحتل.

وأضافت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن الإسعاف الإسرائيلي، أن هناك قتيلين جراء سقوط صواريخ في الجولان.