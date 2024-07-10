"فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل" سلسلة وثائقية جديدة على "القاهرة الإخبارية" (فيديو)

تقدم قناة “القاهؤة الإخبارية” سلسلة “فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل”، وهي عبارة عن سلسلة حلقات وثائقية خاصة في برنامج “عن قرب” مع الإعلامية أمل الحناوي.

وتتضمن السلسلة شهادات وتوثيق للتاريخ الفلسطيني، واستيلاء اليهود على الأراضي الفلسطينية، وكيف واجه الفلسطينيون المخططات الفلسطينية والبريطانية لإضامة دولة يهودية.

كما تلقي السلسلة الضوء على ما حققه نصر أكتوير 1973 لدعم الفلسطينيين وقضيتهم، كذلك تفاصيل جديدة حول اتفاقية كامب ديفيد، وصولًا إلى المساعي المصرية العدوان على قطاع غزة في الهجوم الذي يشنه الاحتلال منذ 7 أكتوبر.

