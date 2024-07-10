الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخاريجية الأمريكية": حلف الناتو يمنع الرئيس الروسى من احتلال مزيد من الدول

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرج، على أهمية تجاوز التحديات التي تواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحًا أن الناتو يتابع عن كثب التطورات في غزة، ورغم عدم وجود أي علاقة مباشرة بالنزاع، إلا أن الحلف يشعر بقلق شديد من استمرار هذه الحرب.

وأشار خلال تغطية خاصة من واشنطن لقمة حلف الناتو، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "ten"، إلى أهمية العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن الرئيس جو بادين يعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدًا.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تلتزم بالإنفاق العسكري، حيث لا يجب أن يقل عن 2% من حجم الناتج القومي للدول، موضحًا أن حلف الناتو يمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتلال المزيد من الدول، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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