الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

الفنان محمد كريم
الفنان محمد كريم

يلعب النجم المصري محمد كريم دور “Cowboy”، في أول ظهور لممثل عربي يلعب دور الكاوبوي في هولييود من خلال فيلم “The Gunslingers”، وهو من بطولة النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف والنجم المصري محمد كريم، وهو الفنان الذي وصفته إحدى المجلات  العالمية بأنه أول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطولة رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود، وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه “Brian Skiba” والذي يعرض في 2025.

ويلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو “CowBoy” لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويبدو حادًا للغاية وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

هذا الفيلم الخامس في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ومن المعروف ان كريم دؤوب جدًا في اختيار ادوار البطولة بعناية في هوليوود ودائمًا حريص علي إظهار صوره العرب بأحسن شكل في هوليوود.

فيلم “The Gunslingers”، بطولة أيضًا “Heather Graham، Scarlet Stallone، Bre Blair، Laurie Love، Randall Batinkoff، CooperBarnes، Ava Monroe Costasmandylor، jeremy kent jackson”.
 

ويعتبر الفيلم ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم  "A Score To Settle".

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.

فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود
فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers"
فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود
فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers"
فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود
فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers"
محمد كريم النجم المصري محمد كريم Cowboy The Gunslingers هوليوود الفيلم الأمريكي A Score To Settle

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