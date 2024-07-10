متحدث "الخارجية الأمريكية" يكشف عن تحديات تواجه حلف الناتو (فيديو)

قال ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن هناك تحديات تقليدية قديمة تواجه حلف الناتو، ومن أهم هذه التحديات هو العدوان الروسي على أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، يواجه الحلف تحديات جديدة تشمل الهجمات السيبرانية والتغيرات المناخية والظروف الاقتصادية.

وأكد وربيرج، خلال تغطية خاصة من واشنطن لقمة حلف الناتو، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "ten"، أن الناتو هو حلف دفاعي عسكري، وليس سياسيًا، ومع ذلك، يجب أن تكون الدول المنضمة للحلف ديمقراطية وأن تجري انتخابات حرة ونزيهة².

وأضاف أن قمة حلف الناتو الحالية تركز بشكل كبير على الوضع في أوكرانيا، حيث يتم تقديم الدعم والمساندة اللازمة لكييف، ويتم مناقشة الرغبة الأوكرانية في الانضمام لهذا الحلف.