الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ستارمر يخطط للانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية لتعيين سفير جديد لواشنطن

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

قالت مصادر بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يخطط للانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتعيين سفير جديد في واشنطن، إذ يرغب ستارمر في معرفة من هو الرئيس الأمريكي المقبل قبل أن يختار السفير.

 

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية، أن حزب العمال كان يدرس تعيين شخصيات سياسية مثل كاثي أشتون، أو ديفيد ميليباند، أو بيتر ماندلسون، ليكون ممثل بريطانيا لدى الولايات المتحدة، بعد أن قرر عدم تعيين تيم بارو، مستشار الأمن القومي المنتهية ولايته، والذي اختاره المحافظون لهذا المنصب قبل وقت قصير من الانتخابات الأخيرة.

 

غير أنه مع تعثر جو بايدن، وتقدم دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الأمريكية، يريد الوزراء الآن معرفة من سيفوز في انتخابات نوفمبر قبل اتخاذ القرار، بحسب المصادر.

 

ومن المقرر أن يلتقي ستارمر مع بايدن هذا الأسبوع للمرة الأولى في البيت الأبيض أثناء تواجده إلى واشنطن لحضور قمة زعماء حلف شمال الأطلنطي ناتو.

 

وتقول المصادر إن ستارمر يفكر في إعادة تعيين السفيرة الحالية، كارين بيرس، التي تربطها علاقة جيدة بترامب وهي ضيفة متكررة الظهور في القنوات الإخبارية الأمريكية.

 

وسيكون اختيار ستارمر أحد أهم القرارات الدبلوماسية التي يتخذها في عامه الأول في منصبه، ومن المرجح أن يشكل العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على مدار السنوات الأربع المقبلة على الأقل.

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة.. وتوجيه عاجل لمسئولى الأحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟