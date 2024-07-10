الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال الإسرائيلى يحرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم

قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، مساء أمس الثلاثاء، إن الاحتلال حرم 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك ضمن إطار سياسته العدوانية المتواصلة بحق شعبنا لا سيما في قطاع غزة.

وأوضح برهم في إطار حديثه حول “التعليم في ظل العدوان والثانوية العامة”، أن امتحان الثانوية العامة أصبح جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني والذي يقيس قدرات الطالب وتحصيله العلمي خلال سنوات ومسيرته الدراسية، وللأسف لم يتمكن أبناؤنا في قطاع غزة من الالتحاق بهذا الامتحان بسبب الظروف وآلة التدمير الإسرائيلية التي قامت بتدمير كل ما هو حي داخل مجتمعنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وأكد بان الوزارة مصممة على عقد الامتحان عندما تتاح الامكانيات لذلك.

وبين برهم أنه تم العمل لمعالجة ملف الامتحان، حيث تمت متابعة الطلبة الذين غادروا القطاع  لدول كثيرة، وعقد الامتحان لأكثر من 1300 طالب وطالبة في 24 دولة في العالم، كما أن هناك أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حرموا من العملية التعليمية منذ بداية العدوان  واكثر من 285 مدرسة تم تدميرها بشكل كامل، أما المدارس المتبقية فأصبحت مراكز للإيواء.

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