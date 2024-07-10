تأكيد روسى هندى على دعم التوصل إلى حل سلمى للصراع فى أوكرانيا

أكدت روسيا والهند، الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا بمشاركة جميع الأطراف، وأعربتا عن دعمهما لجهود الوساطة في هذا الصدد.

وشدد الجانبان، في ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى موسكو، على الحاجة الملحة إلى حل سلمي للصراع حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك مشاركة الجانبين.

وأكدت موسكو ونيودلهي، في بيان مشترك، عزمهما مواصلة التفاعل في منصات مجموعة الـ 20، و"بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون بشأن القضايا الرئيسية، كما اتفقتا على الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، وانضمام الهند إلى الأعضاء الدائمين.