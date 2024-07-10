عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراه النادى المقبله فى دورى نايل.



وبمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي افادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الابقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.



وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى للاطمئنان على لاعبه.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملاءه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.

ضمت قائمة منتخب مصر الأوليمبي المشاركة في أولمبياد باريس 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد أحمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني - أحمد مصطفى زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر- أسامة فيصل.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبلة، بعد تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، في البطولة التي أقيمت بالمغرب، وتقع مصر في المجموعة الثالثة مع إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

ويفتتح الفراعنة مواجهاتهم في أولمبياد باريس 2024، بمباراة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو ثُم يلتقي بنظيره أوزبكستان يوم 27 يوليو، ويختتم مواجهاته بلقاء إسبانيا يوم 30 يوليو.