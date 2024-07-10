زعيم الأغلبية الديمقراطية يعلن دعمه لترشح بايدن لسباق الرئاسة

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، دعمه لترشح الرئيس جو بايدن لسباق الرئاسة لعام 2024.

جاء ذلك خلال رد شومر على سؤال أحد الصحفيين “هل أنت واثق من أن الرئيس بايدن لديه ما يلزم للفوز في نوفمبر وخدمة أمريكا في السنوات الأربع المقبلة؟”، مؤكدًا: "أنا مع جو".

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مشرعي الحزب الديمقراطي إلى التوحد خلف ترشحه، وسط تكهنات حول صحته.

وأكد “بايدن” في رسالته للنواب أن تصميمه ما زال قويًا، داعيًا لتوحيد الصفوف لهزيمة سلفه السابق دونالد ترامب.

وطالب “بايدن” مشرعي الحزب الديمقراطي بالاتحاد حول ترشحه، في ظل تكهنات مستمرة حول وضعه الصحي.