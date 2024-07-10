لو بتعاني من انتفاخات المعدة.. ما هي أبرز الأسباب وطرق العلاج؟

“غازات المعدة” مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرين ويمكن أن تكون مزعجة وتسبب شعورًا بعدم الراحة.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة للإصابة بـ غازات المعدة بحسب تقرير نشره موقع “هيلث”، نرصد أهمها في السطور التالية..

الأسباب المحتملة للاصابة بانتفاخات المعدة

ابتلاع الهواء:

يحدث هذا عندما يتم ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة. يمكن أن يؤدي تناول العلكة أو التدخين إلى زيادة كمية الهواء المبتلع.

أنواع الطعام:

بعض الأطعمة قد تسبب زيادة في إنتاج الغازات. من بين هذه الأطعمة البقوليات، والملفوف، والبروكلي، والبصل، ومنتجات الألبان لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

التغيرات في النظام الغذائي:

إدخال أطعمة جديدة أو تغيير نمط الأكل يمكن أن يؤدي إلى غازات مؤقتة حتى يتكيف الجهاز الهضمي مع التغيرات.

الأطعمة الدهنية:

الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تبطئ عملية الهضم، مما يزيد من فرصة تكون الغازات.

المشروبات الغازية:

تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى زيادة كمية الغازات في المعدة.

الإفراط في الأكل:

تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة يمكن أن يسبب غازات بسبب الضغط الزائد على الجهاز الهضمي.

حالات صحية معينة:

بعض الأمراض مثل القولون العصبي، ومرض الاضطرابات الهضمية، والتهابات الأمعاء يمكن أن تزيد من تكوين الغازات.

البكتيريا الهضمية:

بعض الأنواع من البكتيريا الموجودة في الأمعاء يمكن أن تنتج غازات كجزء من عملية الهضم الطبيعية.

نصائح للتخلص من غازات المعدة

للحد من غازات المعدة، يمكن اتباع بعض النصائح مثل تناول الطعام ببطء، وتجنب الأطعمة التي تسبب الغازات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إذا كانت المشكلة مستمرة أو شديدة، فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود حالة صحية تحتاج إلى علاج متخصص.