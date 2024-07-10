استشارى جهاز هضمى: القطاع الصحى يعمل وفق خريطة موجهة للتعامل مع الٱزمات المستعصية

قال الدكتور محمد منسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن القيادة السياسية آمنت بمدى أهمية تطوير المنظومة الصحية، ومصر كانت أول دولة استطاعت القضاء على فيروس سي، وهذه المبادرة تحدث عنها دول العالم بأكمله.

فوائد المبادرات الصحية المصرية

وأكد الدكتور محمد منسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن المبادرات الصحية أدت إلى الكشف على عدد كبير من المواطنين الأولى بالرعاية، وبناء على هذه المبادرات تم أخذ الأرقام الحقيقية حول الأمراض المزمنة في مصر بشكل دقيق.

رعاية المواطنين الأولى بالرعاية

وأصاف في حديثه، أنه تم إجراء الكثير من العمليات الجراحية الكبيرة للمواطنين بالمجان بعد الكشف عليهم وتشخيص أمراضهم في المبادرات الرئاسية الصحية.

وأشار إلى، أن القطاع الصحي يعمل وفق خريطة موجهة لإيجاد حلول سريعة للٱزمات المستعصية التي كان يعاني منها المواطن عبر مر العصور.