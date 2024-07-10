افتتاحية نيويورك تايمز: بايدن يحرج نفسه ويجب تقاعده

دعت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، الرئيس جو بايدن إلى التقاعد، بل وطالبت هذه المرة الحزب الديمقراطي باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

كما أشارت إلى منافس بايدن في الانتخابات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقالت إن "ترشح دونالد ترامب لولاية ثانية يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية الأمريكية".

وأضافت: “يتعين على القادة الديمقراطيين الذين يريدون هزيمة ترامب في نوفمبر أن يتحدثوا بوضوح إلى جو بايدن، عليهم أن يخبروه أن تحديه العنيد يهدد بتسليم النصر لترامب، عليهم أن يخبروه أنه يحرج نفسه ويعرض إرثه للخطر. إنه يحتاج إلى سماع ذلك بوضوح”.

وتقود "التايمز" منذ أشهر معركة لخلافة بايدن البالغ من العمر 81 عاما بسبب عمره.

وزعم البيت الأبيض أنها حملة انتقامية شخصية لأن بايدن رفض إجراء مقابلة مع الصحيفة، لكن بعد المواجهة مع ترامب أصبحت القصة مختلفة تماما. حيث يطلب من البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا الرد على الأسئلة المتعلقة بحالة الرئيس.

وأكد البيت الأبيض الليلة أنه إذا تم انتخاب بايدن لولاية أخرى، فإنه ملزم بإكمالها.