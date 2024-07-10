"أتمنى أن تكتمل فرحتنا قريبًا".. خالد البلشى يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

جوائز الصحافة المصرية

وفي كلمته خلال احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أعرب عن أمنيته بإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين.

الإفراج عن المحبوسين

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي: "إنني أستغل هذه المناسبة للحديث عن أكثر من 21 زميلا مقيدة أرواحهم خلف القضبان، مجددا مطالب النقابة بالإفراج عنهم، وأتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعا بإخلاء سبيلهم".