الدفاع الروسية: إسرائيل هاجمت ميليشيات تابعة لإيران فى محافظة اللاذقية بسوريا

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليج إجناسيوك، إن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية باتجاه منشآت للجماعات الموالية لإيران في محافظة اللاذقية السورية.

وأوضح إجناسيوك في بيان له: “من الساعة 00:17 صباحًا إلى الساعة 00:27 صباحًا يوم 9 يوليو، نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية بقنبلتين، استهدفت منشآت تابعة للمليشيات الإيرانية بالقرب مدينة بانياس بمحافظة اللاذقية، مما أدي إلى وقوع أضرار طفيفة بالمليشيات”.

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا، أن الضربة الجوية كانت قادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت مصادر سورية بسقوط قتيل في استهداف مسيرة لسيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بريف دمشق.