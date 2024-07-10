الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. روسيا: الصاروخ الذى سقط على مستشفى فى كييف أطلق من نظام دفاع جوى نرويجى

الصاروخ الذى سقط
الصاروخ الذى سقط على مستشفى فى كييف

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، بأن المأساة التي وقعت في كييف، جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان من الممكن تجنبها لو لم تنشر أوكرانيا أنظمة دفاع جوي في المناطق السكنية.

وقال نيبينزيا: "تمثل أحد الأهداف في كييف بمصنع "أرتيوم" وهو أحد أكبر الشركات التابعة لشركة "أوكرأوبورونبروم" (شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية)، وهو أحد المنتجين الرئيسيين للصواريخ والأسلحة والذخيرة، وتمت إصابة هذا الهدف وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية وشهادة سكان كييف أنفسهم".

وأضاف نيبينزيا: "نظرًا لأن المصنع يقع على مسافة نحو 2 كيلومترات من مستشفى "أوخماتديت" للأطفال المتضرر، فهناك كل المبررات للاعتقاد بأن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي أصاب المشفى كان يهدف على وجه التحديد إلى اعتراض الصاروخ الروسي الذي أصاب المصنع".

وأشار نيبينزيا إلى أنه "كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي لو لم يكن نظام كييف ينتهك القانون الإنساني الدولي، وينشر أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ومع ذلك، في هذه اللحظة، يفضل رعاته الغربيون غض الطرف".

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