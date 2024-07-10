الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد البلشى: الشركة المتحدة لم تتردد لدعم حفل جوائز الصحافة المصرية

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموافقتها على رعاية حفل جوائز الصحافة المصرية.

مواقف الشركة المتحدة الإنسانية

وأكد نقيب الصحفيين، خلال إلقاء كلمته في أثناء الحفل، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النقابة بدأت رحلة البحث عن رعاة لهذا الحفل، معبرًا: "خاطبنا كل الجهات وانتهت الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء برعاية حفل جوائز الصحافة المصرية، ثم جاءت موافقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الرعاية".

وأضاف: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تتردد على الإطلاق في توفير كل سبل الدعم لهذا الحفل".

خدمات الشركة المتحدة

واستطرد: "بعد يوم واحد للاتفاق قررنا العودة لمربع لمجلس الأمناء وتخفيض قيمة الجائزة لـ 30 ألف جنيه، وذلك لصالح جائزة أرفع للحفاظ على روح طاهرة لزميلة عزيزة تعرضت لحادث بشع، حيث بعد ساعات من الحادث تدهورت صحة الزميلة، وأخبرنا الأطباء أنها بحاجة إلى جهاز يقوم بعمل القلب والرئة، وتكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تصل لنصف مليون جنيه، وتصل التكلفة النهائية لإنقاذها مليون جنيه".

واستكمل:" كانت نسبة نجاة الفتاة لا تتخطى الـ 20%، وتكلفة رعاية هذه الزميلة تفوق النقابة، ولم يكن أمامي سوى اتخاذ قرار تحمل التكلفة دون أن أدرك كيف للنقابة أن توفر هذا المبلغ المالي؟".

وقال: "جاءتني مكاملة من أحد قيادات الشركة المتحدة وكانت تنص على رغبة الشركة في تحمل تكلفة الزميلة".

خالد البلشي نقيب الصحفيين اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز الشركة المتحدة

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