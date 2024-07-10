الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إكسترا نيوز: نقابة الصحفيين تكرم وائل الدحدوح بجائزة الصحافة

خالد البلشي
خالد البلشي

في إطار احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، قد تنازل عن قيمة جائزته التي حصل عليها وهي "حرية الصحافة"، لصالح علاج الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

وأثناء الحفل، الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "البلشي" أن لجنة تحكيم مسابقة الصحافة المصرية اتفقت بالإجماع على ترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة "حرية الصحافة"، مشيدًا بشجاعته ورفقاء دربه في المهنة الصحفية، الذين أثبتوا قدرتهم على التغيير والمساهمة في الحفاظ على حرية الصحافة، فضلا عن فقدانه عائلته في ظل الحرب الإسرائيلية.

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