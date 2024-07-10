عاجل.. منتخب إسبانيا يتأهل إلى نهائى يورو 2024 بانتصاره على فرنسا

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بانتصاره على فرنسا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، في دور نصف النهائي.

وفي الدقيقة الخامسة، كان التهديد الأول، عندما أرسل لامين يامال كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها فابيان رويز بضربة رأسية علت العارضة.

واستطاع منتخب فرنسا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، عندما أرسل كيليان مبابي كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليحولها راندال كولو مواني للشباك معلنًا عن تقدم بلاده.

وفي الدقيقة 19 اخترق كيليان مبابي دفاعات إسبانيا مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة تم إبعادها بواسطة ناتشو فيرنانديز.

وتمكن الشاب لامين يامال من تسجيل هدف التعادل لـ إسبانيا في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ اليورو.

واستطاع المنتخب الإسباني تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25، عندما أطلق داني أولمو تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بـ جوليس كوندي مدافع فرنسا وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

استمرت محاولات الفرنسيين من أجل معادلة النتيجة، لكن دون تهديد على المرمى الإسباني، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، تحديدًا في الدقيقة 60، مرر عثمان ديبيلي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى تجاه كيليان مبابي، لكن يوناي سيمون شتت الكرة قبل أن تصل للاعب المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد.

وفي الدقيقة 76، مرر إدواردو كامافينجا الكرة لـ ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 81، تلاعب لامين يامال بمدافعين وسدد من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة تمر فوق العارضة

وفي الدقيقة 86، انطلق كيليان مبابي بهجمة مرتدة مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة أعلى الشباك بغرابة مهدرًا أخطر فرص بلاده للتعديل.

استمرت محاولات الفرنسيين، لكن دون فائدة، لينهزموا أمام إسبانيا ليُكمل منتخب “لا روخا” طريقه إلى النهائي يوم 14 يوليو الجاري، لمواجهة الفائز بين منتخبي إنجلترا وهولندا.

تشكيل يورو 2024.. تغييرات في صفوف إسبانيا ومبابي يقود فرنسا

جاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: نافاس، ناتشو، لابورتي، كوكوريلا

خط الوسط: أولمو، رودري، فابيان

خط الهجوم: ويليامز، موراتا، لامال.

بينما جاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، سالابيا، هيرنانديز

خط الوسط: تشاوميني، كانتي، رابيو

خط الهجوم: مبابي، مواني، ديمبيلي.

نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بانتصاره على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

أما منتخب فرنسا فتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة اليورو، بانتصاره الصعب على البرتغال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.