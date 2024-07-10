بدران: الإشادات الدولية بالقطاع الصحى المصرى تؤكد النتائج الملموسة التى شعر بها العالم

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الدولة المصرية اهتمت بالقطاع الصحي بصورة كبيرة للغاية على مدار السنوات القليلة الماضية.

المبادرات الصحية

وأكد الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإشادات الدولية بالقطاع الصحي المصري تؤكد مدى النتائج الملموسة التي شعر بها العالم جراء المبادرات الرئاسية الصحية.

وأضاف في حديثه، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الدولة الوحيدة التي استطاعت القضاء على فيروس سي بشكل جذري وفي وقت قياسي هي الدولة المصرية.

القضاء على فيروس سي

وأشار إلى، أن المبادرات الرئاسية الصحية كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري.

وأضاف:" العالم في دهشة لماذا مصر آمنة صحيًا رغم انتشار الفيروسات في الدول العالمية، مشيرًا إلى أن 100 مليون صحة، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية وجودة الإحالة، وشملت هذه المبادرات جميع الفئات العمرية وصحة المرأة والجنين، ومحاربة الأمراض المزمنة والتي كانت سببًا في انتشار كورونا".