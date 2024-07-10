الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الصحفيين يكشف عن الجوائز العامة للنقابة بعد رفع قيمتها

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها لحفل جوائز الصحافة المصرية ماديًا وفنيًا، وفي كلمته خلال حفل توزيع الجوائز، أعلن البلشي عن زيادة قيمة الجوائز العامة.

وقال خالد البلشي، خلال الاحتفال إنه تم رفع قيمة الجوائز العامة من 15،000 جنيه إلى 50،000 جنيه لكل جائزة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد موافقة مجلس الأمناء وفور الانتهاء من كل تفاصيل المسابقة وإعلان أسماء الفائزين حفاظًاعلى استقلالها، بدأ رحلة البحث عن رعاة.

موافقة الشركة المتحدة ومجلس الوزراء على دعم الحفل

وأوضح أنه تم مخاطبة كل الجهات وانتهت الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد لقاء معه على رعايته ورعاية مجلس الوزراء للحفل، وبعد مخاطبات متعددة لمختلف المؤسسات الصحفية لم تتم الاستجابة لهم مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وافقت على رعاية الحفل ماديًا وفنيًا وبعد تواصلنا معهم لم يتردد القائمون عليها في توفير كل الدعم لاحتفالية.

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