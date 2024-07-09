الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب مساء اليوم في عدد من  محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية.

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وأتت النيران على محتويات المحلات، حيث نجحت قوات الحماية المدنية بطنطا في إخماد الحريق، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الحريق محافظة الغربية البورصة طنطا

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