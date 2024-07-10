الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بمسجد عمرو بن العاص

محافظ دمياط يشهد
محافظ دمياط يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأمسية الدينية التى أُقيمت اليوم، بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هجرية.

شارك في الاحتفالية كل من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء ياسر مكرم مساعد مدير أمن دمياط،  كما حضر الاحتفال النائب محمد الحصى والنائب على العساس والنائب محمود مشعل والنائب حسن عبد الوهاب والنائبة ايڤيلين متى أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.
 

وتضمنت الأمسية تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، وحرص  الدكتور أيمن الشهابى  خلالها على تهنئة أبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد،  داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط،  كلمة استهلها بالترحيب بمحافظ دمياط، وتحدث خلالها عن هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وما تحمله من دروس وعبر وعظات، فقد كانت الهجرة رمزًا للتضحية والصبر فى سبيل الله ونشر الإسلام، كما أن قصة الهجرة تدعونا إلى التحلى بأخلاق رسولنا الكريم.

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