البلشي: وائل الدحدوح يتنازل عن جائزة حرية الصحافة لدعم زملائه المصابين بغزة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن نقابة الصحفيين أقامت اليوم حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2024 بحضور عدد من الشخصيات العامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والشركة المتحدة، حيث أُقيم الحفل في إطار تكريم الإنجازات الصحفية وتشجيع الابتكار والتفوق.

وأكد البلشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أهمية هذا اليوم في إحياء جوائز الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن الجوائز اكتسبت شكلًا جديدًا من خلال تطوير قيمتها وتنوعها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالجوائز الفردية، تمنح جائزة حرية الصحافة للزميل وائل الدحدوح، الذي تنازل عن قيمتها لدعم زملائه المصابين في الحرب على غزة، كما تم تكريم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لدوره الكبير في خدمة النقابة وإنهاء تجديد هذا المبنى العريق في العام الماضي.

وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الإبداع والتميز، أعلنت نقابة الصحفيين رفع قيمة الجوائز العامة التي تمنحها لأعضائها إلى 50 ألف جنيه مصري بدلًا من 15 ألف جنيه.