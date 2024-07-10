الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل خطة وموازنة النواب: هناك تحديات ذات وجوه متعددة تواجه الحكومة الجديدة

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

أوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أبرز الملفات التي جاءت في برنامج الحكومة الجديدة، قائلًا: "هناك تحديات ذات وجوه متعددة تواجه الحكومة الجديدة، طبقا لما جاء بالبرنامج الحكومي.

وأضاف النائب مصطفى سالم خلال مداخلة هاتفية  عبر القناة الأولى المصرية، أن التحدي الأول متمثل في استكمال مسيرة المشروعات التي بدأت منذ عشر سنوات، حيث لابد من استكمال  مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة، استصلاح الأراضي، تطوير  العشوائيات، المبادرات الصحية ومبادرات حياة كريمة.

وأوضح أن هناك تحديات ترتبت على الأزمة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن هناك تحديا مترتب على الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وهو ما ترتب عليه  تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنها تحديات ضخمة أمام الحكومة ولابد من العمل عليها.

النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الحكومة الجديدة تحديات

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