ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

(1)

لم تكد تمر ساعات قليلة على تولى د. أسامة الأزهرى منصب وزير أوقاف مصر حتى تقدمت النائبة راوية مختار – حزب الإصلاح والتنمية – بطلب الإحاطة الأول إليه بصفته التنفيذية الجديدة. قدمت النائبة ونشرت على صفحتها مسوغات طلب الإحاطة فى عبارات محددة..

(أدت تلك الخطب الموحدة والمكتوبة إلى تدنى مستوى الدعاة وضعف الدعاة وكأنها تصنع إماما يجد الخطبة مكتوبة جاهزة. إذن لماذا يرهق نفسه بالبحث والقراءة فى كتب الحديث والفقه والتراث؟).. وأشارت إلى (أن هذا الأمر تسبب فى ظهور بعض المتطاولين على السنة النبوية المطهرة وعلى علماء الأمة، مثلما أثرت النماذج الجاهزة للدعاوى والأحكام بالسلب على العدالة)

ودعت النائبة وزارة الأوقاف (بعدم الاعتماد على نشر خطب جاهزة للأمة والاعتماد على دعاة قادرين على تطوير الخطاب الدينى).. هذا نص ما نُشر صحفيا على صفحة (برلمانى) وعلى صفحة النائبة ذاتها!

خلاصة ما تطالب به النائبة إلغاء الخطبة الموحدة فى مساجد مصر!

(2)

من واقع حديثها هذا، وقبل أن أشرع فى مناقشة طلب الإحاطة الخطير جدا فى توقيته، فإننى أود مبتدئا التعبير عن دهشتى الشديدة لأن تُقبل نائبة برلمانية على تقديم طلب إحاطة فى موضوع بهذه الدرجة من الخطورة والأهمية دون أن يبدو مما ذكرتْه أسبابٍ استندت إليها وكتبتها أنها قد ألمت إلماما تاما بأبعاد هذه القضية، أو على الأقل إلماما لا يخل بالموضوع. وأقول أيضا أن هذا الطلب بمثابة محاولة مبكرة جدا لإجهاض ما تم إنجازه بالفعل فى السنوات الماضية فى هذا الملف الشائك، ومحاولة لتقديم الأمر وكأن جهد وزارة الأوقاف فى تلك السنوات إنما كان تطبيقا لرؤية شخصية لقيادات الوزارة العليا وليست جزءً من رؤية وطنية مجتمعية كلية صاغتها الدولة المصرية بناءً على وقائع وأحداث امتدت لعقودٍ على أرض مصر!

إننى أرى - دون أى تجاوز - أن النائبة لم تقترب من مناقشة ما تصدت له مناقشة موضوعية، وأن رؤيتها قد اقتصرت على قشورٍ واهية متداعية، بينما تحاشت وتجنبت أن تقترب بأى شكلٍ من جوهر المسألة أو الأسباب التى قادت الوزارة لتطبيق سياسة الخطبة الموحدة، ثم حاولت مداعبة مشاعر العامة الدينية بتسويق فكرة غير حقيقية مفادها أن تطبيق هذه الفكرة هو ما أدى حسب تعبيراتها إلى (تطاول البعض على السنة النبوية المطهرة وعلى علماء الأمة!) وكنت أتمنى أن توضح النائبة بما تقصده بمصطلح (الأمة)، فهل مثلا قدمت طلب الإحاطة لأنها مهمومة بالأمة المصرية، أم أنها – مثل الخطاب الشعبوى الدينى – تتحدث بمعنى أممى أى تقصد الأمة الإسلامية وتريد ربط الخطاب الدينى فى مصر بهذا المعنى، لأن هناك فارق شاسع بين المعنيين!

(3)

أما فى معرض ردى الموضوعى – بصفتى مواطن مصرى مهتم بالشأن العام ومتابع لقضية الخطاب الدينى فى مصر لمدة أربعة عقود – فإننى أود أن ألفت انتباه النائبة إلى عدة حقائق قررت تجاهلها تماما، أو أنها لا تحيط بها معلوماتيا ومتابعة...

أولى هذه الحقائق أن فكرة الخطبة الموحدة ليست بدعة ابتدعتها مصر مؤخرا. فلقد كان المسلمون الأوائل يستمعون فى صدر الإسلام إلى خطبة واحدة يلقيها الرسول الكريم (ص). وفى عصر الخلافات المتعاقبة عرف المسلمون ما يسمى بالمسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة، حيث يستمعون إلى خطبة واحدة يلقيها قاضى القضاة أو إمام المذهب وهو ما يقابل الإمام الأكبر، وأحيانا كان يلقيها الوالى ذاته، وفى كل الأحوال فلقد كانت خطبة تشرف عليها بشكلٍ صارم الدولة القائمة وقتها، ومن طبائع الأمور وقتها ألا يصعد منبر المسجد الجامع إلا مجموعة محددة جدا من كبار الفقهاء والعلماء، وكل واحد منهم لا يمكن إطلاقا وضعه رأسا برأس مع أئمة الأوقاف، لكن يمكن أن يكون كبار علماء الأوقاف هم الموازى المنطقى لهم. واليوم تقوم هذه الفئة – كبار علماء الأوقاف - بصياغة الخطبة مما يتفق تماما مع ما كان سائدا فى القرون الأولى من الإسلام التى لم يكن مسموحا أن يخرج الفقهاء والعلماء على دولهم وحكامهم! أى أن كثيرا من أئمة الأوقاف – أئمة دائمون وأئمة مكافأة – ليسوا فقهاء علماء مجتهدين يُسمح لهم بحرية كاملة فيخلطون العلم بالفكر الشخصى..لكنهم ناقلو علم من العلماء الحقيقيين إلينا نحن العوام! وعلى النائبة أن تدرك هذا الفارق حتى تقرأ المشهد بشكلٍ صحيح! وعليها أن تتأمل المدلول اللغوى لكلمة (خطباء) مقارنة بكلمات مثل فقهاء وعلماء!

الحقيقة الثانية.. لقد تعددت اليوم مصادر العلوم والمعرفة والبحث الذاتى. ولنكن أكثر صراحة ونقول إن غالبية المسلمين فى مصر يتوجهون للمسجد يوم الجمعة لأداء الفريضة أكثر من توقع تلقى درسٍ دينى! فأمامهم مصادر كثيرة ومتعددة لعلماء أجلاء يمكنهم من خلالها – قراءة أو مشاهدة – الحصول على العلوم الدينية. ويبقى قطاعٌ مهم من المصريين ممن لا يتاح لهم لأسبابٍ كثيرة القيام بنفس الجهد البحثى، وهؤلاء يجب أن تقوم الدولة بواجبها تجاههم بالتأكد من صواب ما يحصلون عليه من خطب جمعة! وهذا ما قامت الأوقاف فى السنوات السابقة حيث كان علماؤها يعدون درسا مكثفا لا يحيطه أى شك علمى أو هوى شخصى وتقدمه لهؤلاء المصريين عن طريق خطباء الأوقاف.

(4)

الحقيقة الثالثة عبارة عن مجموعة من الأسئلة ألقيها للنائبة ولا أنتظر منها جوابا، إنما أتمنى أن تقوم بالبحث الموضوعى عن إجاباتها حتى تدرك مدى منطقية طلب إحاطتها! أسألها عن معلوماتها المتراكمة عن ملف الخطاب الدينى فى مصر فى العقود السابقة لأحداث يناير 2011م، وتأثير ذلك الخطاب الدينى على مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا. وما هى معلوماتها عن نفس الخطاب الدينى فى السنوات الثلاث منذ يناير 2011م وحتى 2014م مع بدء اهتمام الدولة ممثلة فى أعلى قياداتها وهى شخص الرئيس؟ ما الذى تعرفه النائبة عن حجم مساهمة هذا الخطاب فى نشر الفكر المتطرف فى ربوع مصر وتكلفة هذا الانتشار على مصر؟! هل قامت النائبة بأداء صلاة الجمعة فى مساجد مصرية مختلفة البقاع جغرافيا فى العصر السابق لتوحيد خطبة الجمعة وأدركت هول ما كان يقال فوق المنابر؟!

بل هل تتخيل النائبة مشهد مساجد مصر فى الجمعة التى ستتلو إلغاء توحيد الخطبة، وما الذى يمكن أن يسمعه المصريون يومها إن حدث هذا بالفعل؟!

هل تعتقد النائبة أن كل أئمة مصر قد تغيروا بالفعل وبعضهم قد غيروا أفكارهم – المتطرفة أو المتعارضة مع شخصية وهوية الدولة المصرية - التى كان يعتنقها هذا البعض ويحاول نشرها بين المصريين؟ هل تعلم النائبة أنه طوال السنوات التى طبقت فيها وزارة الأوقاف فكرة الخطبة الموحدة وحتى قبيل مغادرة د. جمعة منصبه كانت تحدث تجاوزات كثيرة فى بعض مساجد مصر، وأن الوزارة قد أوقعت بالفعل بعض الجزاء الإدراى على هؤلاء المتجاوزين؟

النقطة الرابعة.. ما هى الآليات التى تقترحها النائبة – حال نجاحها فى الوصول لإلغاء الخطبة الموحدة – لضمان التزام عشرات الآلاف من الخطباء من مختلفى البيئات ومختلفى الأفكار والتوجهات بمختلف قرى ونجوع مصر؟! أم أن الهدف أن نعود بمصر للخلف ثلاثة عقود أو أكثر وأن نعيد المأساة مرة أخرى ومن بدايتها؟!

(5)

لنكن واقعيين وموضوعيين ونعترف بأن الفكر الدينى المتطرف والمشوه والمضلِل سيبقى قائما ما بقيت الحياة. هذه حقيقة علمية، لأن متطرفى كل ديانة لم يختفوا عن المشهد تاريخيا أبدا منذ ظهور أى ديانة وحتى اليوم، ولن يختفوا! فلا نتصور مثلا أن الفكر الدينى المتطرف فى مصر قد اختفى وتلاشى فى عقدٍ من الزمان. لكن ما يحدث هو أن يتم دحض الفكر المتطرف ومحاصرته بأدواتٍ شتى، منها ما هو فكرى علمى بحت، ومنها إجراءات حماية تقوم بها كل دولة لحماية مجتمعها واستقراره وأمنه وسلامته حتى نصل لمرحلة تقزم هذا الفكر ومعتنقيه فى أقل صورة ممكنة وأقل تأثيرٍ ممكن! وهذا هو النجاح الذى يمكن أن تحققه أمة بينما تفشل فى إدراكه أمة أخرى. وتغيير الشعوب - من مرحلة متطرفة دينيا بشكلٍ عام، إلى مرحلة أخرى يصبح التطرفُ فيها كيانا وأفردا فى أقل أحجامه وأضعف تأثيراته، وتصبح تلك الشعوب أكثر مدنية وانفتاحا - هو عملية تستغرق سنواتٍ طويلة تبلغ عقودا أو قرونا حسب مفردات عديدة.

ومن تمام خداع الذات أن نعلن للناس أن الخطاب الدينى فى مصر قد تغير بالفعل فى هذا العقد! لكن ما حدث أن هناك جهودا وخطوات كبرى قد تمت بالفعل، وأن المنطق – إن كنا نريد استكمال الطريق – يوجب أن نستكمل الخطوات لا أن نمحو ما قد خطوناه! ولكل مجتمعٍ أن يختار بين السير فى هذا الطريق وحماية مدنيته من محاولات العودة لنشر الفكر المغلوط، وذلك عبر نشر الفكر الوسطى المعتدل المصحوب بإجراءات إدارية واجبة، أو أن يستسلم هذا المجتمع للضغوط الشعبوية غير الناضجة، فيرضخ مرة أخرى للفوضى، ويتطوع بمنح عقول بعض أبنائه نهبا لكل معتنقٍ لفكرٍ ضال أو مضل.

وأنا هنا لا أختص الأفكار السياسية فقط، بل أعتقد أن الأفكار المجتمعية ربما تكون أكثر تأثيرا سلبيا على البلاد.

ولا أذيع سرا حين أقول إن هناك من ابتهجوا برحيل د. مختار جمعة اعتقادا منهم أن مصر سوف تنكص على عقبيها فيما أنجزته فى هذا الملف، وأن هؤلاء سوف يطرقون كل بابٍ لمحاولة الإسراع بالضغط لدفع مصر لهذا النكوص. لكنهم واهمون لأن الطريق الذى اختارته مصر لا يرتبط باسم قيادة تنفيذية بعينها، لكنه طريقٌ اختارته الدولة بناءً على خبرات سابقة على أرض مصر.

من حق كل نائب بمجلس النواب أن يمارس مهام ما اُنتخب من أجله، لكن من حقنا كمصريين أيضا أن نتقدم بطلبات إحاطة شعبية وأدبية لأى نائب أو نائبة فى أى قضية يطرقها أحدهم، وذلك حين نستشعر خطورتها على الدولة المصرية، أو أنها لا تتفق مع شخصية هذه الدولة حتى وإن توافرت النوايا الحسنة! وأنا أعتقد – بصفتى التى ذكرتها – أن طلب إحاطة النائبة يتعارض مع الصالح المصرى العام. وأنتظر من النائبة أن تعيد مراجعة موقفها بعد أن تقوم بما طلبته منها من بحث معلوماتى عميق لكل جوانب هذا الملف.

(6)

خامسا.. هناك نقطة هامة جدا.. إذا كانت النائبة تقصد بما سمته (من تطاولوا على السنة البنوية) أىَّ حركات فكرية أو تنويرية ظهرت على الساحة المصرية سابقا أو مؤخرا، وإذا قصدتْ أن أئمة مساجد مصر – الدائمين أو بالمكافأة – هم من سيتصدون لذلك إن تم إلغاء الخطبة الموحدة، إن كانت تقصد ذلك فيؤسفنى القول إنها أخطأت الطريق مرتين!

المرة الأولى فى وصف أى حركات نقد للتراث الدينى المتراكم بالتطاول، فهذا لا يتناسب مع موقعها فى الصف الأول من النخبة المصرية السياسية والتى من المفترض أن تتمتع برصيد مناسب من التثقيف الذاتى والفكرى! أما خطؤها الثانى فهو اعتقادها أن أئمة المساجد هم القادرون على التصدى الفكرى لهذا النقد! فمن واقع آخر تجربة رأينا جميعا أن رد د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الحالى كان الأكثر موضوعية، بينما تجاوز بعض أئمة المساجد وكفروا بعض المصريين سواء على المنبر أو على الصفحات الشخصية! أنا قطعا أعتقد أن هذا ليس ما تريده النائبة، فهى – وكما أتخيل – لا تريد أن تترك منابر مصر للهوى الشخصى لكل إمام! لكنها ربما أخطأت الطريق، أو أن طلب الإحاطة الذى تقدمت به لم يكن إلا استجابة لطلباتٍ قُدمت إليها بصفتها البرلمانية!

ولو كان الأمر كذلك فأحب أن أتوقف قليلا لأن هذه الواقعة ستكون الثانية التى أعرف تفاصيلها والتى يتقدم فى كلٍ منها نائبٌ أو أكثر من نواب مجلس النواب للقيام بفعل برلمانى أو شعبى – يكون محمودا فى الملابسات العادية - ضد ما تقوم به الدولة المصرية فى ملف تجديد الخطاب الدينى! وكانت الواقعة الأولى منذ عدة سنوات حين حاول بعض نواب البرلمان بإحدى محافظات مصر التوسط لدى وزير الأوقاف السابق د.مختار جمعة لرفع الإيقاف عن إمام مسجدٍ ثبت أنه من معتنقى الفكر شديد التطرف، وحاول نشر أفكاره فوق المنبر.. وبالقطع لم تفلح وساطتهم، وقوبلت بما تستحقه مصر!

وفى كلا الواقعتين – السابقة وطلب الإحاطة الحالى لو كان هذا الطلب هو استجابة من النائبة لمطالب قدمت إليها – يقفز سؤال.. كيف يضع بعض النواب البرلمانيين ضوابطهم الشخصية الحاكمة لأدائهم البرلمانى والشعبى؟! ما هو السقف أو الحد الذى يمتنع فيه النائب عن محاولة مساعدة أحد أعضاء دائرته - أو حتى عائلته وعشيرته - حين تكون القضية قضية عامة وقضية وطن؟! كيف يقبل نائب برلمانى فكرة التوسط لخطيب ثبت تطرفه ومحاولته لنشر فكره المتطرف فى المسجد؟! وكيف تقبل نائبة أن تندفع برلمانيا لدرجة طلب الإحاطة فى قضية بهذه الدرجة من الخطورة فقط من أجل الاستجابة لطلبات جماهيرية؟!

(7)

سادسا وأخيرا فإننى أحيل النائبة لقراءة بعض حيثيات حكم محكمة القضاء الإدراى بالإسكندرية والصادر عام 2016م. حيث تقدم وقتها ثمانون مواطنا بدعوى يطالبون فيها بإلغاء قرار وزير الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة. فقد رفضت المحكمة الدعوى. وأهم من الحكم هو ماورد فى حيثياته، ومما جاء به نصا..

(إن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة، وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لموجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين..)

(المسجد لذكر الله وإرشاد الناس ووعظهم وليس مصدراللتخريب والاختلاف الفكرى والمذهبى..)

(إن الواقع المصرى كشف بعد ثورتى الشعب فى 25يناير 2011م و30 يونيو 2013م أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهدافا سياسية متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع، وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة..كما أن بعض الخطباء حولوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقيق الأغراض الحزبية والسياسية والسعى لأفكار حزبية وأخرى تحريضية وشق الصف عبر المنابر بما يخدع البسطاء بقدسية المكان..!).