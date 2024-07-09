الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذة اقتصاد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد

د.يمن الحماقي
د.يمن الحماقي

أكدت د.يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك تحسنًا في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري المرتبطة بالنقد الأجنبي، وتشمل هذه المؤشرات قطاعات متعددة، منها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

أشارت الحماقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر، والذي يعكس أداء القطاع الخاص وعلى الرغم من أنه كان عند 47 قبل شهرين، إلا أنه ارتفع إلى 49.5، ما يُعَدّ مؤشرًا جيدًا.

وأكدت أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ومع ذلك أشارت إلى أهمية التركيز على التمكين الاقتصادي للفقراء، كما يجب أن يتم توجيه الاهتمام نحو دعم مشروعات تمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

الدكتورة يمن الحماقي الاقتصاد الاقتصاد المصرى النقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج الإعلامية قصواء الخلالى القطاع الخاص

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟