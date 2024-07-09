أستاذة اقتصاد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد

أكدت د.يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك تحسنًا في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري المرتبطة بالنقد الأجنبي، وتشمل هذه المؤشرات قطاعات متعددة، منها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

أشارت الحماقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر، والذي يعكس أداء القطاع الخاص وعلى الرغم من أنه كان عند 47 قبل شهرين، إلا أنه ارتفع إلى 49.5، ما يُعَدّ مؤشرًا جيدًا.

وأكدت أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ومع ذلك أشارت إلى أهمية التركيز على التمكين الاقتصادي للفقراء، كما يجب أن يتم توجيه الاهتمام نحو دعم مشروعات تمكين الفئات الأكثر احتياجًا.