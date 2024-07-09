غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلادها الـ54 (صور)

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بعيد ميلادها بمشاركة جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا.

ونشرت غادة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام صورًا من احتفالها بعيد ميلادها وظهرت خلالها وهي تحتفل بهذه المناسبة بتورتة مكونة من 5 أدوار عليها صورتها والعديد من النجوم، وأيضًا ببلالين بيضاء.

ويعرض لغادة عبدالرازق حاليًا في دور السينما فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل.