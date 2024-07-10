الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "دفاع الشيوخ": بيان الحكومة أمام البرلمان اعتمد مستهدفات "رؤية مصر 2030"

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب يمثل خارطة طريق وخطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن للحفاظ على السلام الاجتماعي

وأشاد نصير في تصريحات له،  باعتماد بيان الحكومة على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية وسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وسرعة إجراءات انتخاباتها بالإضافة إلى تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دورة بحرية واستقلالية.

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وأوضح نصير، أن البيان يمثل التزامات الحكومة تجاه الشعب في توفير حياة كريمة ولائقة له في ظل الجمهورية الجديدة والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري.


وأكد اللواء طارق نصير، أن بيان الحكومة أوضح بما لا يدع مجالا للشك، أهمية دور القطاع الخاص كأحد القطاعات الرئيسة والمهمة في تنفيذخطة التنمية مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري.

وقدم اللواء طارق نصير، التهنئة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء متمنيا لهم التوفيق في عملهم لخدمة الوطن والمواطن، مطالبا ببذل مزيد من الجهود ووضع متطلبات الشعب صوب أعينهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية موقنين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

اللواء طارق نصير مجلس الشيوخ حماة الوطن الدكتور مصطفى مدبولي السيسي

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