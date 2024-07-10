أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الثلاثاء؛ جولة مفاجئة لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، ووحدة الإصابات والطوارئ بالمستشفى الجامعي الرئيس؛ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، والمترددين، ووجود الأطقم الطبية، والتمريض.



وتفقد رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته، مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والعيادات الخارجية، واستمع للمرضى الموجودين داخل المستشفيات؛ للتأكد من تقديم الخدمات الطبية، والعلاجية بصورة لائقة، واستفسر من المرضى؛ عن وجود أي احتياجات لهم؛ للعمل على توفيرها، مشددًا على ضرورة التزام الأطقم الطبية، وطاقم التمريض؛ بالوجود، والانتظام؛ لتقديم الخدمة الطبية على مدار اليوم.



التطوير المستمر للمستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على التطوير المستمر للمستشفيات الجامعية؛ للارتقاء بالمنظومة الطبية، مشيرًا إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية، والمادية؛ لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، من مختلف محافظات الصعيد.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المستشفيات الجامعية؛ للتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللازمة، في إطار حرص المستشفيات الجامعية؛ على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى؛ بما تمتلكه من مدينة طبية متكاملة تضم: مستشفيات تخصصية، ومعامل مركزية، ووحدات طبية مجهزة بأحدث النظم الطبية.

رئيس جامعة أسيوط في جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الطوارئ

رئيس جامعة أسيوط في جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الطوارئ

رئيس جامعة أسيوط في جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الطوارئ

رئيس جامعة أسيوط في جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الطوارئ

رئيس جامعة أسيوط في جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الطوارئ