الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء المصرية تستقبل رؤساء وممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

استقبلت الدكتورة أماني جودت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، اميرة محجوب رئيس الادارة المركزية للعمليات، وفدًا من رؤساء وممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية لصيادلة مصر.

وبحضور الدكتور أسامة حاتم، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، و رضوى عبد الجليل المشرف على فروع الهيئة بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، التأكيد على أهمية التعاون البناء بين الهيئة والنقابة في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الدوائي المصري وتحدياته، وتعزيز تضافر الجهود لمواجهتها.

واستعرض الاجتماع، آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم 265 لسنة 2024، بشأن متابعة الإجراءات تصحيح المخالفات التي يتم رصدها من قبل التفتيش الصيدلى بالمؤسسات الصيدلية.

وثمن ممثلي النقابات الدور البارز للهيئة لاحكام إجراءات الرقابة،وتنفيذ الحملات التفتيشية الفعاله علي المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية لضمان إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لتنظيم المشاركة المجتمعية لصالح تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع الصيادلة.

الدكتورة أماني جودت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية الإدارة المركزية القطاع الدوائي هيئة الدواء المصرية الحملات التفتيشية المؤسسات الصيدلية

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