الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغرف التجارية" تكشف عن انخفاض معدل التضخم وتراجع أسعار السلع

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الشهر الماضي شهد انخفاضًا في معدل التضخم، وأن الأسعار في مجملها بدأت في التراجع ومستمرة في ذلك، مشيرًا إلى أنه منذ يوم التعويم وحتى الآن، هناك انخفاضًا بنسبة 25% في الأسعار.

وأوضح علاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن أسعار الجملة انخفضت بنسبة 35%، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضات أكبر في أسعار الجملة خلال الفترة القادمة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أننا نشهد مزيدًا من الانخفاضات في أسعار السلع، وأن الأسعار العالمية أيضًا انخفضت. 

أسعار السلع الدكتور علاء عز الغرف التجارية الأسعار الإعلامية قصواء الخلالى التعويم

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