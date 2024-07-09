نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال تطوير وصيانة مدارس باريس

تابعت الدكتور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بمركز باريس اليوم، أعمال إنشاء وتطوير عدد من المدارس ومعدلات التنفيذ الجارية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، يرافقها الأستاذ عبدالناصر صالح رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والسيدة أمل علي، مدير إدارة باريس التعليمية.

حيث تفقدت أعمال إنشاء مبنى ملحق بمدرسة باريس الإبتدائية الإعدادية، والذي يتكون من ٥ طوابق تضم ٢٤ فصلا بتكلفة تقدر بـ ١٥ مليون جنيه، موجهةً بالإسراع بمعدلات التنفيد لدخول الخدمة في أقرب وقت، كما تابعت خلال التفقد فعاليات مبادرة "طوّر وغيّر" والتي تستهدف تدريب طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على عدد من المسارات التكنولوجية والمهنية من بينها الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والبرمجة.

كما استكملت جولتها، بتفقد أعمال توسعة مدرسة جدة للتعليم الأساسي، لاستيعاب الكثافة الطلابية الحالية والمستقبلية. ووجّهت بزراعة نخيل وأشجار مثمرة وإنشاء مظلات بفناء المدرسة.