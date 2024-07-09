الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال تطوير وصيانة مدارس باريس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابعت الدكتور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها بمركز باريس اليوم، أعمال إنشاء وتطوير عدد من المدارس ومعدلات التنفيذ الجارية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، يرافقها الأستاذ عبدالناصر صالح رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والسيدة أمل علي، مدير إدارة باريس التعليمية.

حيث تفقدت أعمال إنشاء مبنى ملحق بمدرسة باريس الإبتدائية الإعدادية، والذي يتكون من ٥ طوابق تضم ٢٤ فصلا بتكلفة تقدر بـ ١٥ مليون جنيه، موجهةً بالإسراع بمعدلات التنفيد لدخول الخدمة في أقرب وقت، كما تابعت خلال التفقد فعاليات مبادرة "طوّر وغيّر" والتي تستهدف تدريب طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على عدد من المسارات التكنولوجية والمهنية من بينها الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والبرمجة.

كما استكملت جولتها، بتفقد أعمال توسعة مدرسة جدة للتعليم الأساسي، لاستيعاب الكثافة الطلابية الحالية والمستقبلية. ووجّهت بزراعة نخيل وأشجار مثمرة وإنشاء مظلات بفناء المدرسة.

نائب محافظ الوادى الجديد إنشاء وتطوير عدد من المدارس استعداد ا للعام الدراسي الجديد فرع هيئة الأبنية التعليمية مبادرة طو ر وغي ر

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