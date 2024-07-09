بالمجان.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني بالمجان لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتكنولوجي التطبيقي لنظام السنوات الثلاث، والصف الخامس الثانوي الفني لنظام السنوات الخمس، إلى جانب طلاب الإعداد المهني والتعليم المزدوج، بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالمجان

يأتي إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالمجان عبر موقع بوابة التعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التيسير على طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية وأولياء أمورهم في استخراج النتائج إلكترونيًا فور ظهورها رسميًا دون الحاجة للانتظار لليوم التالي للذهاب إلى المدارس والاستعلام يدويًا.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن مراكز تصحيح الامتحانات انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وإن المرحلة الحالية تشهد إعداد قوائم أوائل الدبلومات الفنية 2024 في جميع أنظمة الدراسة التي تتنوع لتشمل " الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي" ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط بالمجان من خلال تسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني، فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم بعد اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.

الخطوة الثانية: تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي للطالب الراغب في الاستعلام.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الرابعة: تحديد محافظة إقامة الطالب.

الخطوة الخامسة: إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

الخطوة الأخيرة: الضغط على خيار "استعلام" للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للطالب.

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