الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالمجان.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفني

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني بالمجان لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتكنولوجي التطبيقي لنظام السنوات الثلاث، والصف الخامس الثانوي الفني لنظام السنوات الخمس، إلى جانب طلاب الإعداد المهني والتعليم المزدوج، بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالمجان 

يأتي إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالمجان عبر موقع بوابة التعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التيسير على طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية وأولياء أمورهم في استخراج النتائج إلكترونيًا فور ظهورها رسميًا دون الحاجة للانتظار لليوم التالي للذهاب إلى المدارس والاستعلام يدويًا.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن مراكز تصحيح الامتحانات انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وإن المرحلة الحالية تشهد إعداد قوائم أوائل الدبلومات الفنية 2024 في جميع أنظمة الدراسة التي تتنوع لتشمل " الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي" ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط بالمجان من خلال تسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني، فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم بعد اتباع الخطوات التالية:-

  • الخطوة الأولى: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.
  • الخطوة الثانية: تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي للطالب الراغب في الاستعلام.
  • الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الخطوة الرابعة: تحديد محافظة إقامة الطالب.
  • الخطوة الخامسة: إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.
  • الخطوة الأخيرة: الضغط على خيار "استعلام" للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للطالب.

قد يهمك..

بوابة نتائج التعليم الفني برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

بوابة نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس أو الاسم

آخر أخبار النتائج.. رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

نتيجة الدبلومات الفني 2024 الدبلومات الفنية 2024 نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالمجان موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس أوائل الدبلومات الفنية 2024

مواد متعلقة

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

درجات مواد الثانوية العامة 2024 لشعبتين علمى وأدبى ودرجة النجاح المطلوبة

خلال افتتاح مقراته.. حزب شعب مصر يؤيد التشكيل الحكومي الجديد

بوابة نتائج التعليم الفني برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

المخطط الزمني.. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس لجميع الشُعب

بوابة نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس أو الاسم

بروابط مباشرة.. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا برقم الجلوس

آخر أخبار النتائج.. رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟