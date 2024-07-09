برلمانى: برنامج الحكومة يغطى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس اللجنة أكد أن اللجنة منعقدة بشكل دائم، وأن كل وزير سيأتى فيما يخصه ليقوم بعرض خططه وما قدمه، ونحن نشعر أن الحكومة الجديدة تعد صفحة جديدة وأسلوبًا جديدًا.

وأضاف الصعيدى، الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر "DMC"، أن برنامج الحكومة الذى تم عرضه أمام مجلس النواب يغطى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والوعود التى قالها رئيس الوزراء تضم كل مشاكل المواطن، وهو يأخذ من رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأجمل فى بيان الحكومة ما يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مشكلات الأسعار والتضخم والمواطن المصرى على أولويات الحكومة الجديدة، ويجب أن يتم توجيه حوافز الاستثمار حسب احتياج الدولة.