الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: برنامج الحكومة يغطى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

النائب محمود الصعيدى
النائب محمود الصعيدى

قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس اللجنة أكد أن اللجنة منعقدة بشكل دائم، وأن كل وزير سيأتى فيما يخصه ليقوم بعرض خططه وما قدمه، ونحن نشعر أن الحكومة الجديدة تعد صفحة جديدة وأسلوبًا جديدًا.

وأضاف الصعيدى، الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر "DMC"، أن برنامج الحكومة الذى تم عرضه أمام مجلس النواب يغطى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والوعود التى قالها رئيس الوزراء تضم كل مشاكل المواطن، وهو يأخذ من رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأجمل فى بيان الحكومة ما يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مشكلات الأسعار والتضخم والمواطن المصرى على أولويات الحكومة الجديدة، ويجب أن يتم توجيه حوافز الاستثمار حسب احتياج الدولة.

بيان الحكومة مساء دى ام سى اللجنة الاقتصادية مجلس النواب الحكومة الجديدة المواطن رؤية مصر 2030 الحوار الوطنى

مواد متعلقة

سليمان وهدان: مراقبة الحكومة للأسواق سيؤدى لاستقرار الأسعار

البورصة المصرية: تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى المقترحات والحوار المجتمعى

الإثنين.. احتمالية تغيير اسم مرشح الديمقراطيين فى الانتخابات

جو هاربر: سياسة ترامب ستكون مختلفة بالنسبة لأوكرانيا

أستاذ علاقات دولية: القاهرة تبحث على أرضية مشتركة بين حماس وإسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلى واسع باتجاه أحياء غزة

ماذا يقدم حلف الناتو لأعضائه في قمة واشنطن؟

خبير دولى: "الناتو" تحول لأداة أمريكية لمواجهة خصومها

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت نازحين بالنصيرات وسط غزة

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟