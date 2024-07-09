أسامة كمال: الحكومة أمام مهمة صعبة وهي توفير الدواء بسعر "معقول"

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على العمل مع المجموعة الاقتصادية على عدد من الملفات كالأسعار وخفض التضخم وزيادة الاستثمار، موضحًا أن وزير الشئون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي هو الذي سينسق مع الوزراء والحوار الوطني وسيكون هناك اجتماع دوري للجنة بحضور رئيس الوزراء.

وأضاف كمال، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الحكومة أمام مهمة ليست سهلة وهي توفير الدواء بسعر "معقول"، مؤكدًا أنه لامس شئ مختلف في تعامل رئيس الوزراء أنه يرد على شواغل الرأي العام بشكل سريع وحاسم وهذا مهم أن يتم ويستمر بهذا الشكل، منوهًا بأن رئيس الوزراء رد مشكلة نقص الأدوية والذي أكد أنها ستنتهي خلال أسابيع وأن أسبابها استيراد المواد الخام من الخارج.

وأوضح أن وزارة الصحة حريصة على تسعير الدواء بالشكل الذي لا يحدث به قفزات وبالأخص الأدوية المصنعة محليًا، مؤكدًا أن هناك معادلة لابد أن تكون موجودة وكيفية حصول المواطن على الدواء بسعر يتحمله ولا تعمل المصانع بالخسارة وهي معادلة ليست سهلة، وهناك مناقشات طويلة بين مصنعي الأدوية والقائمين على التسعير بوزارة الصحة وكان بها الكثير من الشد والجذب.

وعن أزمة تخفيف الأحمال، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتطبيق تجريبي لوقف تخفيف الأحمال في عدد من المناطق لمتابعة حجم الاستهلاك، موضحًا أن بعض المواقع نقلت أن الكهرباء لن تنقطع ولكن هذا غير صحيح، وتصريحاته تؤكد أنها للتجربة لمراجعة الاستهلاك.