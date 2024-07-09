الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكهرباء": وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

أكد د. أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء تنفيذ وعود رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، وتم تجريب وقف تخفيف الأحمال اليوم بشكل مؤقت لإجراء تجارب على الأرض.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC أن وقف تخفيف الأحمال يعكس التزام الحكومة بوعودها للمواطنين، مشيرًا إلى أن وقف تخفيف الأحمال سيكون لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، وسيبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة في مختلف مناطق الجمهورية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن حدوث أعطال في مناطق معينة يمكن أن يؤدي إلى قطع الكهرباء، وأن هذا لا يرتبط بتخفيف الأحمال.

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